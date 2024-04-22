Жителей Мурманской области приглашают написать международный «Диктант Победы»

Своё участие в акции подтвердило 58 стран. Написать «Диктант Победы» 26 апреля смогут также жители Албании, Венгрии, Люксембурга, Нидерландов, Бангладеш, Венесуэлы, Замбии, Катара, Марокко, Никарагуа, Сингапура и Эфиопии.

«Диктант Победы» –это международная историческая акция, которая позволит гражданам России и других государств проверить свои знания о Великой Отечественной войне.

Жители Мурманской области смогут написать «Диктант Победы» на 80 площадках региона, а также в режиме онлайн 26 апреля в 12.00 на сайте диктантпобеды.рф в разделе «Тесты». Онлайн-версия будет переведена на английский и китайский языки. Для иностранных участников в тест войдут вопросы, связанные с историей их стран.

Список всех площадок, а также подробная информация о проекте доступны по ссылке: https://vk.cc/9l4n3j

Напомним, в 2024 году «Диктант Победы» состоится в шестой раз. Задания диктанта в этом году будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

Фото: https://xn--80achcepozjj4ac6j.xn--p1ai/