Жителей Мурманской области приглашают обсудить проект регионального бюджета на 2024-2026 годы

С 13 по 26 ноября Мурманская областная Дума проводит общественные обсуждения по проекту закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», внесённому в региональный парламент губернатором Андреем Чибисом 31 октября.

Общественные обсуждения – это форма реализации права граждан на публичное обсуждение проектов областного бюджета и годовых отчётов об исполнении областного бюджета.

Участниками общественных обсуждений могут быть граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в пределах территории Мурманской области, депутаты Мурманской областной Думы, представители органов государственной власти Российской Федерации и Мурманской области, органов местного самоуправления, представители общественных объединений, политических партий, средств массовой информации и иные лица.

Общественные обсуждения проводятся в заочной форме.

Лица, желающие принять участие в общественных обсуждениях, могут направить свои предложения по адресу электронной почты Мурманской областной Думы: post@duma-murman.ru с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства физического лица или наименования, адреса юридического лица, а также фамилии, имени, отчества руководителя (представителя) данного юридического лица.

Задать вопросы можно по телефонам: 8 (8152) 401-715, 401-720.

Материалы к общественным обсуждениям по проекту закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» размещены на сайте министерства финансов Мурманской области в разделе «Открытый бюджет» и на сайте Мурманской областной Думы.

Как сообщает Министерство финансов Мурманской области, жители Заполярья, интересующиеся бюджетным процессом, также могут принять участие в опросе на тему «Предложения граждан по улучшению социально-экономического положения на региональном уровне». Доступ к опросу осуществляется с помощью виджета общественного голосования, встроенного на главных страницах всех официальных сайтов органов государственной власти Мурманской области (виджет «Мой выбор, мое будущее», кнопка «Участвовать», выбор опроса «Предложения граждан по улучшению социально-экономического положения на региональном уровне») или по ссылке.