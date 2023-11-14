На лыжном комплексе «Тирвас» в Кировске пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка»Новая уникальная погрузочно-разгрузочная операция выполнена в ММТП
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)14.11.23 17:00

Жителей Мурманской области приглашают обсудить проект регионального бюджета на 2024-2026 годы

С 13 по 26 ноября Мурманская областная Дума проводит общественные обсуждения по проекту закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», внесённому в региональный парламент губернатором Андреем Чибисом 31 октября.

Общественные обсуждения – это форма реализации права граждан на публичное обсуждение проектов областного бюджета и годовых отчётов об исполнении областного бюджета.

Участниками общественных обсуждений могут быть граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в пределах территории Мурманской области, депутаты Мурманской областной Думы, представители органов государственной власти Российской Федерации и Мурманской области, органов местного самоуправления, представители общественных объединений, политических партий, средств массовой информации и иные лица.

Общественные обсуждения проводятся в заочной форме.

Лица, желающие принять участие в общественных обсуждениях, могут направить свои предложения по адресу электронной почты Мурманской областной Думы: post@duma-murman.ru с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства физического лица или наименования, адреса юридического лица, а также фамилии, имени, отчества руководителя (представителя) данного юридического лица.

Задать вопросы можно по телефонам: 8 (8152) 401-715, 401-720.

Материалы к общественным обсуждениям по проекту закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» размещены на сайте министерства финансов Мурманской области в разделе «Открытый бюджет» и на сайте Мурманской областной Думы.

Как сообщает Министерство финансов Мурманской области, жители Заполярья, интересующиеся бюджетным процессом, также могут принять участие в опросе на тему «Предложения граждан по улучшению социально-экономического положения на региональном уровне». Доступ к опросу осуществляется с помощью виджета общественного голосования, встроенного на главных страницах всех официальных сайтов органов государственной власти Мурманской области (виджет «Мой выбор, мое будущее», кнопка «Участвовать», выбор опроса «Предложения граждан по улучшению социально-экономического положения на региональном уровне») или по ссылке.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как изменился уровень конкуренции за год по ключевым отраслям и сферам рынка труда Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Svetoslav
14.11.23 10:33
Ввиду этих обстоятельств, теперь-то для экономической безопасности граждан РФ и гарантированной, долгосрочной стабильности рубля РФ, Правительству РФ и Центробанку РФ остаётся только вводить контрсанк
Комментарий к новости:Кошелёк: в Мурманской области предельный рост тарифов ЖКХ со второго полугодия 2024 года составит 9,9%
Moreman
13.11.23 23:00
Хорошая новость для стариков! Им пенсию поднимут c 1 января на 7,5%, а летом тарифы ЖКХ поднимут на 9,9% - это по-нашему! С любовью к России.
Комментарий к новости:Кошелёк: в Мурманской области предельный рост тарифов ЖКХ со второго полугодия 2024 года составит 9,9%
Петр
10.11.23 17:10
Ряд фактов, в статье изложен неверно. Изменение маршрута буксировки было приято Терсиным самостоятельно и не с кем не согласовано. Капитан ледокола Магадан предлагал другой маршрут вдоль кромки льд
Комментарий к новости:Мёртвые сраму не имут, или Горькая правда о трагедии экипажа СПБУ «Кольская»
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в Мурманской области предельный рост тарифов ЖКХ со второго полугодия 2024 года составит 9,9%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 86 копеек, евро слабеет на 75 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 4% увеличила выработку электроэнергии с начала 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)В 2024 году пенсии назначать будут по-новому
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика