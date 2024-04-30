Жителей Мурманской области приглашают оценить «Цифровизацию жизни»

Министерство цифрового развития Мурманской области приглашает жителей региона принять участие в опросе, посвящённом оценке цифровизации. Для его прохождения необходимо пройти регистрацию на портале «Госуслуги» и ответить на несколько вопросов.

Прохождение опроса на платформе обратной связи не займёт больше пяти минут. Участие в нём анонимно, а результаты представляются в обезличенном виде в формате статистики.

«Важен ответ каждого северянина. Опрос поможет сформировать нам чёткую картину о представлении граждан относительно цифровой трансформации в регионе и наметить векторы дальнейшего развития ИТ-сферы», – подчеркивают в министерстве.

Пройти опрос.

Сбор ответов завершится 12 мая 2024 года.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, платформа обратной связи была создана в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».