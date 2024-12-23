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Мурманская область. Арктика (16+)23.12.24 16:00

Жителей Мурманской области приглашают оценить транспортсевера.рф

На портале траспортсевера.рф жителей Мурманской области и гостей региона приглашают оценить работу сервиса. Ответить на вопросы можно, авторизировавшись в «личном кабинете» портала.

«Сейчас пользователями портала являются более 600 человек. Мы запустили опрос, чтобы узнать их мнение, которое поможет сделать систему лучше. На самом портале можно не только пройти опрос, но и ставить отзыв на конкретное транспортное средство или остановочный комплекс. Кроме этого, добавлен гид по навигации. Если вы еще не знакомы с порталом, предлагаю протестировать его возможности», – сказал и.о. руководителя Центра информационных технологий Мурманской области Сергей Кудинов.

В этом году на остановочных комплексах Мурманска и в других муниципалитетов региона появились QR-коды, при сканировании которых человек попадет на транспортсевера.рф, где отображается информация о ближайшем времени прибытия транспорта на конкретную остановку. 

На интерактивной карте общественный транспорт можно отслеживать в режиме реального времени. При нажатии на интересующий маршрут или транспортное средство, на ней отображается схема движения, а при выборе остановки можно увидеть расписание и прогнозируемое время прибытия автобуса или троллейбуса. На карте также доступна информация о перевозчике, обслуживающего выбранный маршрут.

Как отмечает региональное Министерство цифрового развития, данный сервис является подсистемой Единой платформы управления транспортной системой Мурманской области, которая была введена в эксплуатацию в 2021 году для комфорта пассажиров. Проект реализован в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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