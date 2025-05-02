Жителей Мурманской области приглашают принять участие в акции по сбору макулатуры «БумБатл»

В этом году акция «БумБатл» проходит в новом формате: теперь сдать макулатуру можно в любое время года. Участие в акции могут принять все желающие северяне.

Ключевой критерий активности – количество собранной макулатуры, дополнительный формат – конкурс креативных постов в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Результаты индивидуальных соревнований среди участников и семей, а также итоги конкурса креативных постов будут объявлены весной, летом, осенью и зимой, а итоги командного и регионального зачётов подведут в марте 2026 года.

Периоды проведения акции:

Коллективный зачёт, рейтинг регионов – с 25 марта текущего года по 28 февраля 2026 года.

Личный зачёт и конкурс креативных постов 4 сезона:

весенний: с 25 марта по 31 мая 2025 года;

летний: с 1 июня по 31 августа 2025 года;

осенний: с 1 сентября по 30 ноября 2025 года;

зимний: с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года.

По традиции «БумБатл», который проходит теперь с 25 марта текущего года по 28 февраля 2026 года, проведут среди детских садов, школ, колледжей, вузов, крупных производственных предприятий, бизнеса, ритейла и общественных организаций. На сайте акции появился рейтинг регионов, где можно в режиме онлайн наблюдать за активностью участников в каждом отдельном субъекте. А для арктических регионов появилась специальная номинация: «Лучшие в Арктике».

Промежуточные результаты индивидуальных соревнований среди участников и семей будут объявлены весной, летом, осенью и зимой, а итоги командного и регионального зачетов подведут в марте 2026 года. Победителей ждут эко сувениры.

«Государство создает инфраструктуру для обращения с твёрдыми коммунальными отходами, к 2030 году необходимо обеспечить 100% сортировку. Примерно пятую часть в мусорном ведре россиянина занимает именно макулатура. Волонтёрские акции по сбору вторсырья – это возможность объединить усилия, показать пример и вдохновить других. Такие проекты, как «БумБатл», устанавливают новые стандарты потребления, в которых переработка становится нормой», – отметил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

Каждый желающий может присоединиться к акции в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» и побороться за победу. Чтобы это сделать, необходимо зарегистрироваться на сайте БУМБАТЛ.РФ.

При регистрации необходимо указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приёма, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет.

Более подробная информация и правила проведения всероссийской акции по сбору макулатуры «#БумБатл» размещены на сайте БУМБАТЛ.РФ.

Адреса пунктов приёма макулатуры в Мурманской области:

г. Мурманск, ул. Инженерная, 31 (ООО «ЭкоСистемаСервис»);

г. Мурманск, Кольский проспект, 51, ориентир: автостоянка, пункт приёма вторсырья «Вторматик» (Мурманский филиал АО «Ситиматик»);

г. Североморск, ул. Советская, 14а, пункт приёма вторсырья «Вторматик» (Мурманский филиал АО «Ситиматик»);

г. Апатиты, ул. Гладышева, 17 (ИП Брсикян М.В.).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/