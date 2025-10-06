Жителей Мурманской области приглашают принять участие в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»
Партия «Единая Россия» приглашает всех желающих присоединиться к третьему всероссийскому конкурсу «Лучший дом. Лучший двор» в Мурманской области. Это уникальная возможность продемонстрировать лучшие практики благоустройства придомовых территорий, создания комфортных условий в своем доме.
Подать заявку можно до 15 ноября, заполнив анкету на сайте конкурса. Итоги конкурса будут подведены по результатам народного голосования, которое завершится 26 декабря.
Конкурс включает пять основных номинаций:
- Лучший двор;
- Лучший подъезд;
- Самый дружный дом;
- Самый энергоэффективный дом;
- Категория для молодых активистов до 35 лет — «Молодые руки района».
Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, особое внимание уделяется активности самих жильцов и эффективности управляющей компании. Конкурс служит стимулом для улучшения качества жизни в регионах и способствует формированию комфортной инфраструктуры.
Организаторами выступают политическая партия «Единая Россия», министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления и Фонд развития территорий.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554540/#&gid=1&pid=1