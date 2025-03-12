Жителей Мурманской области приглашают принять участие в конкурсе по цифровым навыкам «Цифровой марафон 2025»

ПАО «Сбербанк» проводит конкурс по цифровым навыкам «Цифровой марафон». Конкурс направлен на повышение уровня цифровой грамотности населения и мотивации к изучению современных навыков. Принять в нём участие могут северяне от 18 лет.

Конкурс поможет участникам оценить и развить навыки в области цифровых технологий, алгоритмического мышления, обработки данных и искусственного интеллекта, а также лучше изучить один из популярных языков программирования на выбор.

В числе главных призов этого года 1 млн рублей за первое место, а общий призовой фонд конкурса составляет свыше 3 млн рублей – это денежные призы, умные девайсы и обучение от «Сбера».

Регистрация на конкурс продлится до 23 марта 2025 года включительно.

Подать заявку на участие и узнать более подробную информацию о конкурсе можно на сайте проекта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/