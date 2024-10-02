Жителей Мурманской области приглашают принять участие в конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»

Продолжается приём заявок для участия в VII Международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине». Принять в нём участие приглашают жителей Кольского Заполярья.

«Расскажи миру о своей Родине» – это конкурс, направленный на патриотическое воспитание детей и молодёжи, формирование в отечественной и иностранной детской и молодёжной среде уважительного отношения к нашей Родине – России как гаранту сохранения традиционной российской культуры и ценностей, развитие дружественных межнациональных отношений и кросс-культурных коммуникаций между представителями молодёжи России и дружественных стран.

Для участия в конкурсе участникам необходимо выбрать наиболее интересные для них события, традиции, памятные места своей Родины и рассказать о них в формате видеоролика, страницы-презентации или рисунка.

Приём работ осуществляется до 25 марта 2025 года на сайте www.youthy.ru. Подробнее – в положении о конкурсе и методических рекомендациях.

Все участники конкурса получат электронные сертификаты и благодарности, наставники – электронные благодарственные письма, а победители – дипломы и памятные призы. Победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Москву с участием государственных и общественных деятелей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, организаторы конкурса – АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи» совместно с Министерством иностранных дел РФ, Россотрудничеством, ФГБУ «Роспатриотцентр», ФГБУ «Росдетцентр», фондом «Русский мир», ВВПОД «Юнармия», Московским педагогическим государственным университетом и Национальной родительской ассоциацией.

За годы проведения конкурса организаторы получили более 16300 рассказов о Родине от участников из 89 российских регионов и 70 стран.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/