Жителей Мурманской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Позывной – Россия! Стихи и песни нового времени»

Северяне могут принять участие в литературно-музыкальной акции «Позывной – Россия! Стихи и песни нового времени». Акция направлена на популяризацию поэтических и музыкальных произведений, посвящённых героическому Донбассу, героям специальной военной операции, противостоянию украинскому нацизму, единению граждан России перед внешней угрозой.

Организаторы акции – Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз писателей России» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Акция проводится в четырёх направлениях: «Позывной – Россия! Поэзия нового времени»: стихи читают авторы произведений; «Позывной – Россия! Песни нового времени»: исполнение авторской, эстрадной или иной песни; «Позывной – Россия! Новое поколение»: стихи современных поэтов читают дети и юношество в возрасте до 17 лет включительно; «Позывной – Россия! Мы вместе!»: стихи современных поэтов читают известные российские артисты, спортсмены, политики, медийные личности.

Правила участия просты: необходимо вступить в группу акции в социальной сети «ВКонтакте» и/или «Одноклассники», записать видеоролик, соответствующий требованиям акции, и отправить его на электронную почту: Pozyvnoj-Rossiya@ya.ru.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, организаторы смонтируют и опубликуют ролики на официальных каналах акции «Позывной – Россия!» на сайтах «Rutube» и «Яндекс-Дзен». В целях максимального охвата русскоязычного населения, проживающего по всему миру, видео попадут и на YouTube-канал акции. Участники получат памятные сертификаты за каждое опубликованное произведение.

Заявки на участие принимаются до 31 июля.

Фото: https://gov-murman.ru