Жителей Мурманской области приглашают принять участие в шестом сезоне конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

Жителей Мурманской области приглашают принять участие в шестом сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Приём заявок продолжается до 31 марта.

Конкурс призван поддержать яркие перспективные инициативы, благодаря которым люди начинают интересоваться спортом и вести здоровый образ жизни.

Конкурсанты могут представить свои спортивные проекты, подробные условия на сайте тывигре.рф.

Победителей выберут в пяти основных номинациях — «Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте», «Трансформация в спорте», «Безграничные возможности», а также трех номинациях от партнёров конкурса — «Корпоративный спорт», «Спортивный туризм», «Медиа». Они получат денежные призы, а проекты, выбранные народным голосованием, отметят специальными призами.

В рамках конкурса полуфиналисты и финалисты проходят обучение в образовательном акселераторе, программу которого разрабатывает Российский международный олимпийский университет. Участники работают с профильными экспертами и наставниками, получают практические знания в области спортивного менеджмента и управления проектами, участвуют в серии обучающих вебинаров и получают расширенную обратную связь, необходимую для доработки и дальнейшего масштабирования своих инициатив.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках государственной программы «Спорт России».

