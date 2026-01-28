Жителей Мурманской области приглашают принять участие в третьем сезоне программы «Сенежа» «Школа тренеров команд»

В Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартует набор в третий поток «Школы тренеров команд». Образовательная программа отвечает на общенациональный запрос на сильные управленческие команды и одновременно служит для участников социальным лифтом и профессиональной точкой роста. Приём заявок открыт до 24 февраля на официальном портале.

На заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал развитие «Сенежа» как экспертного центра развития технологий команд. За 2025 год участниками командообразующих форматов Мастерской управления стали тысячи человек по всей стране. В 2026 году «Сенеж» дополнительно выходит в регионы, реагируя на запрос субъектов на усиление межведомственного взаимодействия внутри управленческих команд.

Участниками «Школы тренеров команд» могут стать специалисты помогающих профессий с высшим образованием и опытом 3–10 лет в области тренингов, коучинга, фасилитации, командообразования или работы со спортивными командами. К обучению допускаются только сильнейшие после многоэтапного отбора: оценки компетенций, лидерских навыков, мотивации и готовности к командировкам. В 2026 году организаторы отберут 100 участников из числа тех, кто готов развивать эффективность управленческих команд России.

«Сегодня стране нужны эффективные команды для достижения амбициозных целей, но не менее важны люди, которые могут профессионально сопровождать эти команды на всех этапах: от создания и сонастройки до выхода на уровень реальных результатов. Именно таких специалистов мы готовим в «Сенеже» Участники «Школы тренеров команд» уже в процессе обучения включаются в сопровождение масштабных мероприятий Президентской платформы, а также большинства образовательных проектов нашей Мастерской, включая международные программы», – отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.

Образовательная программа «Сенежа» «Школа тренеров команд» проводится с сентября 2024 года – за это время сертифицированными тренерами стали уже 160 человек из 46 регионов России.

Мурманскую область во втором сезоне программы «Школа тренеров команд» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представляли четверо участников: директор медиагруппы «Регион-медиа», автор проекта «Фабрика креативных медиа» Дмитрий Афиногенов из Мурманска, продюсер, ведущая, тренер, сценарист Юлия Гапонова из Североморска, а также их коллеги по обучению - Любовь Лычкина и Юлия Приказчикова.

«Благодарю команду экспертов Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» за необходимые знания для улучшения качества работы в качестве тренера. Программа позволила расширить горизонтальные связи и получить возможность реализации потенциала на федеральных площадках и проектах. Особенно ценю отработку знаний на практике во время стажировок. Мой совет участникам следующих потоков – максимально включаться в стажировки», – поделилась Юлия Гапонова.

Обучение в третьем сезоне пройдёт с марта по октябрь и включает три очных модуля, онлайн-сопровождение, стажировки на проектах Президентской платформы и итоговую аттестацию. Каждый модуль – готовый инструмент для работы с коллективами: первый развивает навыки командной работы и лидерства, второй учит управлять развитием команды от оценки потенциала до выхода на рабочий режим, третий показывает, как превратить хорошую команду в высокоэффективную.

Главный архитектор программ направления «Развитие команд» Евгения Подарина подчеркнула, что ключевая особенность нового сезона – прикладные выпускные проекты в формате командообразующих тренингов для управленческих команд регионов. Они будут проводиться совместно с Центрами развития компетенций государственных и муниципальных служащих, а также Корпоративными университетами. Такой формат успешно опробован в Томской области для 86 управленцев и теперь будет масштабироваться под запрос других субъектов. Интенсивы помогут государственным и муниципальным служащим усилить межведомственное взаимодействие и эффективнее реализовывать задачи в рамках Национальных и других социальных проектов в стране.

Лекции и мастер-классы по командообразованию и лидерству для тренеров проведут Марк Кукушкин, Ольга Самоварова, Тахир Базаров и другие эксперты федерального уровня. Участников будут сопровождать управляющие партнеры Центра Командных Компетенций и эксперты по командному управлению Факультета оценки и развития руководящих кадров (ФОиР) ВШГУ РАНХиГС Максим Долгов, Александр Гудиев, Анна Волобуева.

Платформа работает уже 7 лет, и за это время она объединила более 25 млн участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества. Сегодня на платформе представлены проекты и конкурсы для людей разных возрастов и интересов – от школьников до опытных управленцев, для профильных специалистов и рабочих профессий, представителей кадрового резерва и тех, кто только планирует туда попасть.

В рамках деятельности Президентской платформы «Россия – страна возможностей» создана – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в ней проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодёжь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает центром консолидации обучения управленческого состава трех ключевых сфер: государства, бизнеса и общества. На территории Мастерской проводятся всероссийские образовательные и молодежные мероприятия, в том числе Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов».

Контактная информация: координатор отдела по связям с общественностью Мастерской управления «Сенеж» Мария Машанова, телефон + 7 (914) 529-37-57, E-mail: mariya.mashanova@rsv.ru; руководитель направления региональных коммуникаций Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Елена Барсегова, телефон +7 926 189-10-11, E-mail: elena.barsegova@rsv.ru

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561205/#&gid=1&pid=1