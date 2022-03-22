Жителей Мурманской области приглашают присоединиться к международной акции «Сад памяти»

Стартовала традиционная международная акция «Сад памяти». Напомним, что цель проекта, объявленного в год 75-летия Великой Победы, – высадить 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. В качестве локаций для высадки деревьев, в первую очередь, рассматриваются городские парки, аллеи, места массового отдыха в черте городов-героев, городов воинской славы, а также места исторических событий, связанных с Великой Отечественной войной. Акция проходит по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который лично посадил свое дерево памяти у Ржевского мемориала.

Организаторы акции – автономная некоммерческая организация «Сад памяти», Всероссийское общественное движение «Волонтеры победы», Фонд памяти полководцев. Координатором акции «Сад памяти» в Кольском Заполярье выступает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, с учётом анонсирующего этапа и подведения итогов акция пройдет с 18 марта по 22 июня. Даты высадки деревьев в регионе будут объявлены позже с учетом погодных условий.

Зарегистрироваться на участие в акции «Сад памяти» можно на сайте.







Фото: https://vk.com/wall-131498541_548904?z=photo-131498541_457321952%2Falbum-131498541_00%2Frev