Жителей Мурманской области приглашают прийти на выборы Президента России #всейсемьей

15-17 марта жителей нашего региона приглашают прийти на избирательные участки вместе со своими родными и близкими и принять участие в розыгрыше более 100000 призов. Это стало очередным заданием большого семейного проекта «Всей семьей», инициированного к Году семьи общественной организацией «Я помогаю детям». Проект поддержан федеральными партнерами, в том числе компанией «NetPrint».

Что необходимо сделать? 15-17 марта семьям-участницам проекта нужно прийти на избирательные участки, проголосовать и сделать общее семейное фото, например, на фоне участка. Если участники голосуют дистанционно, то можно сделать общую фотографию на фоне компьютера. Чем больше будет членов семьи на фото, тем лучше. Затем фото нужно опубликовать у себя на странице во «ВКонтакте» или «Одноклассниках» с обязательным официальным хештэгом проекта #всейсемьей.

Главная цель этого задания, по словам организаторов, показать преемственность семейных традиций участвовать в общественной жизни и развитии страны. Инициаторы подчеркивают, как важно рассказывать детям, что такое выборы, на что они влияют и почему важно приходить и выражать свое мнение.

Партнёр проекта – компания «NetPrint» – решила поощрить участников и за выполнение задания «Всей семьей на выборы» разыграть 100000 семейных фотокниг, фотографии для которых подберут сами участники. Кроме того, будут разыграны 2000 сертификатов на покупки «OZON». А каждая семья получит именной сертификат участника проекта, который можно будет использовать для портфолио.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, розыгрыш призов состоится 4 апреля. В те же сроки организаторы подведут итоги всего проекта «Всей семьей» и разыграют между финалистами 100 семейных путешествий. Для того, чтобы стать финалистом, необходимо выполнить все 15 заданий проекта.

Важно! Для участия в проекте и розыгрыше призов нужно пройти простую регистрацию во «ВКонтакте» или «Одноклассниках».

Вся информация о проекте «Всей семьей» – на официальном сайте проекта.