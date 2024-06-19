Жителей Мурманской области приглашают провести лето с всероссийским проектом «ТопБЛОГ»

Первый в России образовательный проект для авторов и создателей контента «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» приглашает к участию в новом сезоне жителей Мурманской области. Лидеры медиаиндустрии России помогут участникам начать развиваться в отрасли, пройти образовательные программы, найти единомышленников и заявить о себе и своём проекте на всю страну.

Четвёртый сезон проекта стартовал весной 2024 года. Участниками могут стать все желающие старше 14 лет. Заявку можно подать на сайте.

Жители Мурманской области активно участвуют во всероссийском проекте «ТопБЛОГ»: в первых трёх сезонах участниками стали 615 жителей региона, из них 12 человек объявлены финалистами конкурса. В новый четвёртый сезон проекта заявки на участие подали уже более 100 жителей региона, и регистрация продолжается.

«Наша главная задача – найти, взрастить и сопроводить талантливых, неравнодушных к развитию своей страны людей, дать им теоретические и практические знания, помочь найти единомышленников и партнёров. На проекте участники раскрываются и развиваются, и, таким образом, благодаря «ТопБЛОГу» несут обществу пользу, поднимая в своих блогах важные социальные темы, создавая полезный и обучающий контент, в том числе укрепляющий традиционные ценности России», – подчеркнул исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Летом участникам предложено присоединиться к «Медиалаборатории», которая состоит из нескольких бесплатных образовательных блоков. В июне спикеры образовательного спринта «Создание контента» расскажут участникам, где искать идеи для публикаций, как работать с трендами и составлять контент-план. Создатели текстов узнают, как подготовиться к написанию продающего поста, придумать свой уникальный стиль, работать с обратной связью. Для тех, кто создает видеоконтент, эксперты подготовили много полезного о работе со сценарием, этапах съёмки и необходимом оборудовании, а также поделятся секретами как работать с речью, тренировать актерское мастерство и вести себя в кадре. В июле участников также ждёт образовательный спринт «Постпродакшн», в августе – «Публикация и продвижение».

Кроме того, в июле проект «ТопБЛОГ» запустит конкурсный трек «Спецноминации 2.0», где участники будут выполнять медиа-задачи по тематическим спецноминациям, каждую из которых представит крупная организация-партнёр. По итогам партнёры будут продвигать лучших авторов контента своего направления.

Самые яркие участники двух направлений нового сезона проекта «ТопБЛОГ» будут приглашены на всероссийский осенний медиафорум, где лично познакомятся с блогерами-милионниками, найдут единомышленников и продвинут свой блог на федеральной площадке.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» реализуется с 2020 года в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и помогает построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях.

Новости о проекте «ТопБЛОГ» можно найти на официальном сайте, а также в социальных сетях проекта – «ВКонтакте» и «Телеграм».

Фото: https://gov-murman.ru