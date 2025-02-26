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Мурманская область. Арктика (16+)26.02.25 17:30

Жителей Мурманской области приглашают стать амбассадорами Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

В преддверии старта пятого сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявляется набор креативных авторов контента, которые будут официальными представителями первого в России образовательного проекта для блогеров. Чтобы стать амбассадором и представлять проект на всероссийских и международных событиях, делиться опытом и поддерживать блогеров в новом конкурсном сезоне жителям Мурманской области необходимо до 11 марта включительно подать заявку на сайте.

«Амбассадоры «ТопБЛОГ» – лидеры мнений, голоса регионов, которые продвигают ценности ответственного блогинга, помогают единомышленникам развиваться в медиапространстве и создают полезный для жителей России контент. Если вы готовы достигать новых высот, менять медиасреду вокруг себя и становиться связующим звеном между жителями вашего региона и медиапроектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» – ждем ваших заявок», – подчеркнул генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В прошлом году программа «ТопБЛОГ» охватила 25 регионов России. Амбассадоры приняли участие в более чем 70 партнерских интеграциях и главных молодежных и медиасобытиях страны в качестве спикеров, экспертов и приглашенных блогеров, проводили мастер-классы и блогерские лекции в рамках Всемирного Фестиваля Молодежи, где смогли привлечь к участию в «ТопБЛОГ» несколько тысяч человек из более чем 40 стран мира. Также блогеры презентовали проект в своих регионах, вдохновляя молодежь становиться авторами социально значимого контента.

По итогам 2024 года на счету у блогеров более 100 достижений, включая запуск образовательных и медиапроектов, авторских шоу на ведущих российских платформах, съемки на федеральных телеканалах, сотрудничество со СМИ и партнерами, подписание резидентских контрактов, наружная реклама в столице, получение грантов на продвижение и кратное увеличение аудитории и медиаохватов. Одной из главных задач амбассадоров 2025 года станет содействие распространению социально значимого контента, передача опыта единомышленникам, транслирование идей и ценностей проекта и президентской платформы в медиапространстве.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подать заявку на участие в программе могут талантливые авторы полезного контента. Важное условие – возраст старше 18 лет и активный блог, в котором более пяти тысяч подписчиков в одной из социальных сетей, разрешенной на территории России. Участие осуществляется на конкурсной основе. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету, рассказав о своей блогерской карьере, пройти тестирование и снять видеоприветствие, а дальше – ждать творческое задание от команды проекта. Регистрация проходит на цифровой платформе «Россия – страна возможностей». Имена амбассадоров «ТопБЛОГ» будут объявлены в апреле.

Они получат дополнительные возможности для профессионального роста и развития, создания крупных коллабораций и организации совместных блогерских проектов, будут приглашаться в пресс-туры и закрытые мероприятия от партнеров проекта и ведущих российских социальных сетей, а также участвовать в качестве спикеров и экспертов на молодежных и медиасобытиях регионального, федерального и международного масштабов. В конце года самые активные участники будут приглашены на главное событие сезона «ТопБЛОГ» – масштабный медиафорум.

/Министерство информационной политики Мурманской области по информации пресс-службы президентской платформы «Россия – страна возможностей»/

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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