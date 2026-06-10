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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.26 17:30

Жителей Мурманской области приглашают стать частью мирового движения уличной культуры «КАРДО»

Атлеты, танцоры, музыканты, художники и организаторы событий из Мурманской области смогут принять участие в новом сезоне Международного конкурса «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«КАРДО» – первая премия уличной культуры и спорта в мире. Участие в ней – это шанс заявить о себе на международном уровне, получить признание, инструменты для роста и побороться за денежные призы. С 2018 года участниками проекта стали более 225000 человек. Присоединиться к конкурсу могут как любители, так и профессионалы. Регистрация открыта на официальном сайте проекта до 15 июля.

В IX сезоне проект реализуется по пяти конкурсам. Это соревнования уличной культуры и спорта, видеоконкурс, премия за вклад в развитие индустрии, конкурс общественных проектов, а также конкурс молодых дизайнеров уличной одежды. Кроме того, для участников будут организованы специальные проекты с партнёрами премии. Соревнования в новом сезоне пройдут по 13 направлениям: BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг и фриран и новой соревновательной номинации – роллерблейдинг.

В девятом сезоне «КАРДО» соревнования проходят в двух лигах – любительской и профессиональной. Обе лиги доступны как в онлайн, так и в офлайн-формате. Профессиональная лига реализуется совместно с ведущими спортивными федерациями и направлена на поиск и поддержку сильнейших спортсменов в экстремальном и уличном спорте. Любительская лига даёт возможность каждому начать путь в уличной культуре, а опытным участникам – показать свое мастерство и заявить о себе. Одним из ключевых нововведений сезона стало снижение минимального возраста участников: теперь присоединиться к проекту можно с 14 лет.

Итоги будут подведены на международном гранд-финале «КАРДО» – масштабном событии, которое ежегодно объединяет тысячи участников, зрителей и представителей мирового сообщества уличной культуры и спорта. Победители проекта получат всестороннее сопровождение, включая обучение, наставничество и развитие профессиональных навыков, а также денежные призы. Дополнительно они смогут претендовать на гранты до 1 млн 500 тысяч рублей от «Росмолодежь.Гранты», информационную поддержку и возможность реализовать себя и свои проекты с профессиональной командой.

Для координации работы формируется Ассоциация организаторов «КАРДО», в которую войдут представители Президентской платформы «Россия – страна возможностей», Росмолодежи, «ОФБИТС ЮГ», спортивных федераций, международных партнёров, региональных организаторов и лидеров уличной культуры. В рамках деятельности Ассоциации будут выявлены лучшие практики для рекомендации в программу развития молодежной культуры и спорта в России.

Отметим, в прошлом сезоне от Мурманской области было подано шесть заявок на участие в Международной конкурс-премии «КАРДО».

Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». Проект направлен на поиск, поддержку и развитие талантов в сфере уличной культуры и спорта, а также на создание реальных социальных и профессиональных возможностей для представителей уличных сообществ по всему миру. Подробную информацию о старте девятого сезона «КАРДО» можно найти на официальном сайте: https://kardoaward.com.

 

 

Фото (Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО»): https://gov-murman.ru/info/news/569268/#&gid=1&pid=1

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