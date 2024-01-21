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Мурманская область. Арктика (16+)21.01.24 12:00

Жителей Мурманской области приглашают стать волонтёрами проекта «Формирование комфортной городской среды»

Открыта регистрация волонтёров, которые помогут гражданам принять участие во Всероссийском голосовании по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству. В последствии проекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в план реализации на 2025 год.

О старте регистрации объявил председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике, руководитель Ассоциации волонтёрских центров и платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

«Согласно поручению Президента России, реализуется программа благоустройства комфортной городской среды. В малых городах благодаря ей открываются набережные, парки, скверы, преображаются детские площадки. Люди сами выбирают, где, что нужно изменить – идет народное голосование, а затем привлекается федеральное финансирование», – подчеркнул Артём Метелев, выступая на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».

С 2019 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в Мурманской области благоустроены дворовые территории 995 многоквартирных домов и 147 общественных пространств.

«Сейчас ведётся большая подготовительная работа к всероссийскому голосованию, его открытие состоится весной. Жители Мурманской области старше 14 лет смогут выбрать понравившиеся решение в марте-апреле этого года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Задача волонтёров в период проведения голосования – привлечь к нему участников, объяснить цели и значение проекта для родного города. Они будут работать на специальных информационных точках, в общественных пространствах, а также на массовых мероприятиях, где каждый желающий сможет принять участие в голосовании.

«В Мурманске отзывчивые люди, которые соглашаются проголосовать. Я помогла своему городу, справилась со своей стеснительностью. Огромное спасибо этому проекту, что делает наш город еще лучше!», – поделилась студентка, которая два последних года была добровольцем проекта в Мурманской области, Жасмин Сироткина.

Основные критерии при отборе желающих стать волонтёрами: готовность принять участие в проекте, умение общаться с людьми, способность четко донести мысль и ответить на вопросы людей.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, в 2023 году общая численность волонтёров, которые захотели присоединиться к реализации проекта, превысила 100 тысяч человек. Благодаря им во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие свыше 14 миллионов россиян.

Планируется, что мероприятия по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» к 2030 году позволят улучшить качество городской среды в России в полтора раза.

Программу реализует Минстрой России при поддержке волонтёрского корпуса «Ассоциация волонтёрских центров».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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