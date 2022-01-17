Жителей Мурманской области призывают по возможности оставаться дома из-за мощного циклона

В связи с неблагоприятной погодой на территории Мурманской области из-за мощного циклона северян призывают по возможности оставаться дома. С таким призывом к жителям региона сегодня на оперативном совещании обратился губернатор Андрей Чибис.

«Прошу всех жителей всё-таки обратить внимание на погодный фактор, постараться меньше использовать свой личный транспорт и с пониманием отнестись к тому, что снега много, сильный ветер до 30 м/с, а метель по прогнозу сохранится до конца сегодняшнего дня. Прошу учитывать погодный фактор при организации своей деятельности, по возможности, кто может, дистанционно поработать и поменьше выезжать из дома. Поберегите себя и своих близких», – сказал глава региона.