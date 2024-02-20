Жителей Мурманской области стали чаще приглашать на работу за границу

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали приглашения на нероссийские вакансии, полученные местными соискателями за последний год.

За 2023 год резюме россиян получили 516 тысяч приглашений на иностранные вакансии — это на 38% больше, чем за 2022 год. Отметим, что речь идёт именно о регионе, указанном в вакансии, при этом сама компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской. Для сравнения: количество приглашений на российские вакансии за тот же период выросло на 29%. В свою очередь соискатели из Мурманской области получили более 1,2 тысячи приглашений от иностранных работодателей, что на четверть (25%) больше, чем в 2022 году.

Чаще всего местные жители получали приглашения на вакансии из Казахстана (33% от всего объёма приглашений), Беларуси (27%), Грузии (22%), а также Узбекистана (14%). Также резюме местных соискателей достаточно рассматривают работодатели из Турции (9%), Армении (5%), Сербии (1%).

Также можно отметить Эфиопию, Эквадор, Иран, Словению, ЮАР, Боснию и Герцеговину: на вакансии в этих странах ранее либо вообще не приглашали местных жителей, либо это было единичные случаи, но в 2023 году спрос вырос до нескольких десятков.

В то же время в 2023 году резюме местных жителей не получили ни одного приглашения на вакансии из Швейцарии, Конго и Исландии.

Кого приглашали иностранные компании?

Чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получали менеджеры по продажам (13,3%). Интересно, что востребованность клиентских менеджеров из России и Мурманской области в том числе со стороны иностранных работодателей за год выросла на 53%.

Также лидерами по приглашениям на работу со стороны иностранных компаний вошли программисты: на резюме этих специалистов приходится каждое десятое (11,4%) приглашений на работу, а востребованность местных программистов со стороны иностранных компаний выросла на 65%.

Кроме того, топ по востребованности у иностранных копаний попали операторы call-центров (5,4%), дизайнеры/художники (4,9%), а также тестировщики (4,8%), учителя (3,6%).