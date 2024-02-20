Андрей Чибис объявил о запуске второго этапа программы «Витаминизация»: мобильные пункты будут открыты ещё в 10 городахНа юбилейной конференции «Звезда Севера» 12 экспертов из Москвы, Казани и Мурманска делились с участницами своими знаниями на добровольческих началах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.02.24 12:00

Жителей Мурманской области стали чаще приглашать на работу за границу

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали приглашения на нероссийские вакансии, полученные местными соискателями за последний год.  

За 2023 год резюме россиян получили 516 тысяч приглашений на иностранные вакансии — это на 38% больше, чем за 2022 год. Отметим, что речь идёт именно о регионе, указанном в вакансии, при этом сама компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской. Для сравнения: количество приглашений на российские вакансии за тот же период выросло на 29%. В свою очередь соискатели из Мурманской области получили более 1,2 тысячи приглашений от иностранных работодателей, что на четверть (25%) больше, чем в 2022 году.

Чаще всего местные жители получали приглашения на вакансии из Казахстана (33% от всего объёма приглашений), Беларуси (27%), Грузии (22%), а также Узбекистана (14%). Также резюме местных соискателей достаточно рассматривают работодатели из Турции (9%), Армении (5%), Сербии (1%).

Также можно отметить Эфиопию, Эквадор, Иран, Словению, ЮАР, Боснию и Герцеговину: на вакансии в этих странах ранее либо вообще не приглашали местных жителей, либо это было единичные случаи, но в 2023 году спрос вырос до нескольких десятков.

В то же время в 2023 году резюме местных жителей не получили ни одного приглашения на вакансии из Швейцарии, Конго и Исландии.

Кого приглашали иностранные компании?

Чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получали менеджеры по продажам (13,3%). Интересно, что востребованность клиентских менеджеров из России и Мурманской области в том числе со стороны иностранных работодателей за год выросла на 53%. 

Также лидерами по приглашениям на работу со стороны иностранных компаний вошли программисты: на резюме этих специалистов приходится каждое десятое (11,4%) приглашений на работу, а востребованность местных программистов со стороны иностранных компаний выросла на 65%.

Кроме того, топ по востребованности у иностранных копаний попали операторы call-центров (5,4%), дизайнеры/художники (4,9%), а также тестировщики (4,8%), учителя (3,6%). 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Женщины на рынке труда – глобальные итоги 2023 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Александр
19.02.24 15:07
Скажите пожалуйста, я заключил контракт после 14 июля, я участник СВО, какая положена выплата от губернатора Мурманской обл? *** Александр, чтобы не вводить Вас в заблуждение, Вам лучше обратиться с
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Комментарий к новости:Законодатели разбираются в ситуации переработки твёрдых коммунальных отходов, чтобы усовершенствовать законодательную базу
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
-Правовая консультация (18+)Всё про испытательный срок: основные требования, о которых должен знать каждый и что говорят жители СЗФО об этом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Ступени Победы». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Кредитный портфель жителей Мурманской области вырос на 16% до 191,8 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются, доллар и евро растут-PRO Энергетику (18+)Свыше 20 уголовных дел за 2023 год возбудили в отношении недобросовестных лиц по инициативе АО «АтомЭнергоСбыт»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 февраля-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Планируются изменения в законодательство о рыболовстве для повышения эффективности госрегулирования
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика