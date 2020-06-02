Жителей Мурманской области становится всё меньше

Как сообщает Мурманскстат, численность населения Мурманской области на 1 апреля 2020 года составила 740,2 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 1,2 тысячи человек (на 0,2%).

За январь-март текущего года в нашем регионе родились 1605 юных северян (январь-март 2019г. – 1573 человек). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 32 человека. За четыре месяца этого года в Мурманской области умерли 2295 человек (январь-март 2019г. – 2271 человек), прирост смертности – 24 человека.

В 2020 году больше всего умирали наши земляки от болезней системы кровообращения - 1192 человека (январь-март 2019 г . – 1226 человека). Отмечается рост на 75 случаев смертей от цереброваскулярных болезней. Если в прошлом году от этого заболевания в мир иной ушли 376 северян, то в этом году за первые четыре месяца – 451 человек.

Отмечается рост и смертности в дорожно-транспортных происшествиях. В этом году за январь-март в ДТП погибли 24 человека, а годом ранее было всего 8 человек.

Страдает наш регион и от процессов миграции: за январь-март 2020 года из Мурманской области выехали 8093 жителя, а прибыли 7574 человека – убыль составляет 519 человек. За это же время прошлого года эта цифра была всего 193 человека.