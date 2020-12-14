Жителей Октябрьского округа Мурманска приглашают на онлайн-встречу главы администрации города

В четверг, 17 декабря, в 18.00 состоится онлайн-встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Октябрьского округа.

Трансляция будет вестись: в официальном аккаунте главы администрации города Мурманска Евгения Никоры в «Инстаграм», в официальной группе администрации города Мурманска «ВКонтакте».

Для того, чтобы задать вопрос заранее, можно оставить комментарий под постом по ссылке: https://vk.com/wall573911313_3456. Во время трансляции сообщения будут приниматься в личных сообщениях в аккаунтах главы администрации города Мурманска Евгения Никоры в «Инстаграм» и «ВКонтакте».