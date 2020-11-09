Жителей Первомайского округа и района Абрам-Мыс приглашают на онлайн-встречу

На этой неделе, 12 ноября, в 18.00 состоится онлайн-встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Первомайского округа и района Абрам-Мыс. Прямая трансляция будет вестись в официальном аккаунте главы администрации города Мурманска Евгения Никоры в «Инстаграм» и на официальной странице администрации города Мурманска «ВКонтакте».

Для того, чтобы задать вопрос заранее, можно оставить комментарий на страничке главы: https://vk.com/wall573911313_3058, во время трансляции сообщения будут приниматься в личных сообщениях в аккаунтах главы администрации города Мурманска Евгения Никоры в «Инстаграм» или «ВКонтакте».