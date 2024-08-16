Жителей региона приглашают пройти бесплатное обучение и получить дополнительное профессиональное образование в рамках нацпроекта «Демография»

В Мурманской области продолжается реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Проект позволяет жителям региона приобретать или совершенствовать профессиональные знания, компетенции и навыки, чтобы сохранить свою занятость, найти другую работу или организовать собственное дело. Участниками проекта могут стать молодые люди до 35 лет, для которых после завершения учебы или военной службы отсутствует подходящая работа, которые не имеют профессионального образования или столкнулись с риском увольнения, люди старше 50 лет и предпенсионного возраста, женщины, имеющие несовершеннолетних детей, безработные граждане, ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции, инвалиды, занятые трудовой деятельностью граждане, желающие повысить свою квалификацию или найти новое место работы. Для данных категорий обучение ведётся бесплатно.

Одним из организаторов обучения на территории Мурманской области является филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Среди направлений подготовки регионального филиала Российской академии – государственное и муниципальное управление (профиль: управление персоналом на государственной и муниципальной службе), экономика и управление туризмом и гостиничным хозяйством, организация туристической деятельности, бухгалтерский учёт, 1С: Бухгалтерия и бухгалтерский учет, кадровое делопроизводство и управление персоналом, мобилизационная подготовка в организациях, обработка и защита персональных данных, предпринимательская деятельность.

Программы разные по объёму: повышения квалификации – 72 часа, профессиональной переподготовки – 256 часов. Часть программ организована в онлайн-формате, что дает возможность пройти обучение вне зависимости от места проживания в удобное для слушателя время.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, проект реализуется через федеральный портал «Работа в России». Жителям региона, желающим пройти обучение в филиале Российской академии, необходимо зарегистрироваться на портале, подтвердить документально свою категорию, выбрать программу и приступить к обучению.

При необходимости специалисты региональной службы занятости населения готовы дать дополнительную информацию об условиях участия в программе обучения, помочь подать заявку и оказать содействие в трудоустройстве, организации собственного дела или самозанятости по завершении обучения.