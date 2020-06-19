Жителей Росляково избавили от надоевшей трубы с помощью взрыва

Сегодня в жилом районе Росляково состоялся демонтаж старой дымовой трубы мазутной котельной с помощью направленного взрыва.

– Взрывные работы закончились успешно, очень важно, что все прошло по плану, без происшествий, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

Напомним, кирпичная дымовая труба была возведена в 1967-1968 годах и эксплуатировалась по настоящее время.

Жители Росляково обращались с жалобами на чёрный дым из трубы котельной. В мае 2019 года специальная организация выполнила техническое обследование. По результатам проверки было установлено, что эксплуатация трубы возможна только до июня 2020 года с последующим её капитальным ремонтом. Городские власти приняли решение в срочном порядке ее заменить.

По окончанию капитального ремонта будет установлена металлическая труба высотой 60 метров для безопасной эксплуатации котельной и обеспечения необходимого рассеивания дымовых газов. На самой башне предусмотрена дневная цветомаркировка горизонтальными чередующимися по цвету красными и белыми полосами, а также молниезащита трубы.

Глава администрации подчеркнул, что работы по строительству новой трубы держатся на особом контроле и завершатся до начала отопительного сезона.