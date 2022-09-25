Жителей Заозерска с Днём города поздравили депутаты областной Думы

Состоялись торжества по случаю 64-летия города-подводников. В них приняли участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты областной Думы Михаил Ильиных и Анна Гришко.

Гости возложили цветы к мемориальному комплексу АПЛ «Комсомолец» и почтили память подводников минутой молчания.

На торжественном собрании Сергей Дубовой отметил, что Заозерск зарождался вместе с атомным подводным флотом. Здесь жили прославленные моряки-подводники, как и тысячи семей, для которых этот уголок на краю земли стал родным причалом:

- Заозерск – город-воин. Трудно переоценить его вклад в укрепление обороноспособности страны. Искренних слов благодарности заслуживают все, кто преданно служил и служит Отчизне, трудится во имя развития города и нашего северного региона. Жителям Заозерска присущ особый патриотический дух и качества, благодаря которым город живет и преображается. За последние годы мы видим, как меняется его облик. Уверен, что это только начало.

Парламентарии пожелали всем жителям Заозерска дальнейших успехов в добрых делах и вручили награды Мурманской областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24590/