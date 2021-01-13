Жителей Заполярья приглашают на концерт филармонического оркестра

Мурманская областная филармония приглашает жителей Заполярья на концерт филармонического оркестра. В программе концерта – «Сюита в старинном стиле» переложение для кларнета и струнного оркестра Шнитке, «Сюита св.Павла» Холста для струнного оркестра, концерт для скрипки с оркестром G-dur и концерт для струнных d-moll Вивальди в переложении для кантеле.

Солисты – Ирина Волокославская (кантеле), Дмитрий Мизин (кларнет), Андрей Скороходов (гитара). Дирижер - Сергей Горбатюк, лауреат международных конкурсов, ведущий активную концертную деятельность.

Концерт пройдёт в 18.00 16 января.