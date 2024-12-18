Жителей Заполярья приглашают на открытие новогодней ярмарки «На Севере – тепло!»

Традиционная праздничная ярмарка «На Севере – тепло!» начнёт свою работу 21 декабря на территории вблизи дома №11 по улице Воровского.

В торговых рядах северяне и гости города смогут приобрести ёлки и еловые композиции, новогодние подарки, украшения для дома, продукцию из оленины и рыбные деликатесы от местных производителей. Региональные предприниматели удивят разнообразием вкусов блюд арктической кухни и ароматных безалкогольных напитков.

Взрослых и детей ждут большая развлекательная программа, мастер-классы, тематические фотозоны и сказочный ледяной лабиринт.

По традиции каждый желающий сможет бесплатно отправить новогоднюю открытку в любой населённый пункт нашей страны из Почтового домика.

Новогоднее пространство будет работать ежедневно с 21 декабря 2024 по 8 января 2025 года.

Время работы ярмарки: с 21 по 30 декабря - с 12.00 до 20.00, 31 декабря - с 12.00 до 18.00, с 1 по 8 января - с 12.00 до 20.00.

Расписание мастер-классов и развлекательных мероприятий будет опубликовано в официальном паблике организаторов АНО «СпортКульт51».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/