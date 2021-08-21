Жителей Заполярья приглашают принять участие во всероссийской квиз-игре «Знаю Россию»

Федеральное агентство по делам молодёжи проводит всероссийскую квиз-игру «Знаю Россию», приуроченную ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Мероприятие пройдёт 22 августа в 10.00 в онлайн-формате.

Участникам предложат ответить на вопросы, связанные с историей, значением государственного флага и других символов. Количество игроков – до 5000 человек. Возраст – от 14 лет включительно.

Принять участие в квиз-игре может любой желающий, зарегистрированный в сообществе «Привет, Россия!» в социальной сети «ВКонтакте». Сроки регистрации – с 15 по 21 августа.

Игра состоит из пяти раундов и длится около 1,5 часа. В каждом из этапов не менее шести вопросов с четырьмя вариантами ответа.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в день игры не позднее 9.00 (по московскому времени) участникам на почту и телефон, которые они указали при регистрации, придёт письмо и сообщение со ссылками на саму трансляцию и электронные бланки, куда необходимо вписывать ответы. Они записываются капитаном в электронные бланки и после каждого раунда отправляются для подсчётов. В конце игры участников ждёт виртуальная церемония награждения победителей с вручением электронных дипломов.