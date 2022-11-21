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Мурманская область. Арктика (16+)21.11.22 09:30

Жители Абрам-Мыса, Дровяного, Минькино будут обеспечены качественной водой благодаря реконструкции системы водоснабжения

Продолжаются работы по строительству сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива. В выездной проверке в конце прошлой недели в составе рабочей группы приняли участие специалисты регионального Минэнерго и ЖКХ.

Напомним, в рамках проекта система Западного берега будет подключена к централизованной системе водоснабжения города Мурманска. Соединит эти две системы трасса длиной 16,5 км.

Реконструкция общей стоимостью 1,3 млрд рублей будет завершена в 2023 году. Реализация проекта позволит повысить качество водоснабжения потребителей, расширить возможности технического присоединения крупных предприятий.

На сегодняшний день уложено порядка 10 тысяч п.м. нового трубопровода. Работы идут согласно графику, отмечает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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