Жители Африканды отмечают 70-летие посёлка

По случаю юбилея в местном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, в котором принял участие Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы.

— Я хорошо помню, как мы вместе с вами праздновали пятидесятилетие Африканды двадцать лет назад. И сегодня мы также вместе с вами наблюдаем разительные изменения к лучшему в поселке. Дороги, тротуары, сквер у Детской школы искусств, отремонтированные Дом культуры, школа, детский сад, магазин крупной федеральной сети. Африканда за эти двадцать лет только помолодела. Но что точно не изменилось за это время - это уважение и любовь жителей с своему маленькому посёлку. Именно вы создаете здесь особенную, неповторимую теплую атмосферу, - отметил Евгений Никора.

Парламентарий пожелал дальнейших успехов во всех делах и начинаниях на благо малой Родины, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/740/mnmv5w6tjolj69vvx5a2j5pnx02930sw.jpg