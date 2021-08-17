Жители Больничного городка были удивлены внезапно появившимися на их улице зенитными орудиями и мужчинами в военной форме

Более 1000 мурманчан приняли участие в создании фильма «Баренцево море»

В Мурманске завершились съёмки исторического детектива «Баренцево море». Съёмочная группа отработала в Заполярье 25 смен. Съёмки происходили в Мурманске, Полярном, Ура-губе и Ретинском.

События в сериале происходят в 1944 году. Для воссоздания исторического контекста потребовалась помощь мурманчан, которые стали участниками массовых сцен, исполняли маленькие роли. Костюмеры и гримеры превращали наших современников в моряков и офицеров, городских жителей и заключённых 40-х годов прошлого века.

Создатели сериала не случайно предпочитают брать актеров второго плана из числа местных жителей. По их мнению, они добавляют достоверности происходящим событиям, лучше вписываются в колорит местности, чем приезжие артисты. Некоторые сцены в сериале потребовали участия до 200 человек массовки. Чаще всего требовались мужчины не имеющие усов и бород, что соответствовало военной моде тех лет. Мурманчане не только снимались в кино, но и работали в составе съёмочной группы водителями, администраторами, рабочими, бригадирами массовых сцен, перевозили историческую технику. В итоге более 1000 мурманчан приняли участие в создании исторической киноленты.

Финальную смену киногруппа отработала в Мурманске сначала в рыбном порту, затем в Больничном городке. Жители этого микрорайона были удивлены внезапно появившимися на их улице зенитными орудиями и мужчинами в военной форме образца 1944 года. И вышли на улицу, чтобы своими глазами увидеть, как снимают кино. Из-за невероятного интереса местных жителей, то и дело попадавших в кадр, режиссер Олег Фомин не мог почти час сказать: «Мотор!», - и начать съёмку. Несмотря на небольшую задержку смена была отработана успешно.

Фильм «Баренцево море» снимает кинокомпания Star Media (Москва). Сериал готовится к выходу в эфир в майские праздники 2022 года на телеканале «Россия-1». Кинокомиссия Мурманской области и региональный Центр развития кинопроизводства оказывают российской кинокомпании поддержку в реализации кинопроекта на территории субъекта Федерации, сообщает Центр развития кинопроизводства Мурманской области «Нордфильм».