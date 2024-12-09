Жители домов №№31 и 25 на улице Алексея Хлобыстова Мурманска высказали недовольство работой управляющей компании

По поручению главы города Юрия Сердечкина в Мурманске продолжаются встречи представителей управления административных округов с жителями.

На прошлой неделе в Октябрьском округе жители дома №17 по Верхне-Ростинскому шоссе обратились к главе округа Елене Ширшовой с несколькими просьбами, среди которых – демонтаж аварийной лестницы в районе дома №9 по улице Кильдинская, благоустройство придомовой территории, а также очистка от снега лестниц и ремонт проезжей части во дворах. В обсуждении также принял участие депутат Совета депутатов города Мурманска Александр Залесный.

Ещё одну встречу провели заместитель начальника управления Ленинского округа Вера Павлова и депутат Совета депутатов города Мурманск Сергей Коробков. Жильцы дома №14 по улице Магомета Гаджиева выразили обеспокоенность по поводу плохой очистки придомовой территории, подтопления подвала, озвучили необходимость модернизации контейнерной площадки и установки дополнительного освещения во дворе.

Кроме того, жители домов №№31 и 25 на улице Алексея Хлобыстова высказали недовольство работой управляющей компании, рассказали о потребности в косметическом ремонте подъездов и ограждения зелёной зоны.

Жители домов №№62 и 64 по проспекту Героев-североморцев обратились с просьбой оказать содействие в установке наружного освещения между жилыми зданиями.

Глава Первомайского округа Александр Боянжу и депутат Совета депутатов города Мурманск Максим Кукушкин встретились с жильцами дома №2 по улице Шмидта. Обсуждали возможность реконструкции старой детской площадки, также мурманчане высказали недовольство качеством расчистки придомовой территории от снега и наличием несанкционированных надписей на фасаде дома.

По итогам этих и предыдущих встреч были отработаны несколько обращений северян: проведена очистка контейнерной площадки от шин у дома №17 по Верхне-Ростинскому шоссе, расчищен от снега тротуар с торца дома №3 по улице Ушакова, оборудован колясочный спуск на подъезде дома №11 по улице Алексея Хлобыстова.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28985&page=1