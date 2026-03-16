Жители дворов в историческом центре Мурманска поделились своими мнениями о будущем благоустройстве

На прошлой неделе во дворах дома № 7 по улице Пушкинской, дома №24 по улице Ленинградская и дома №13 по улице Коминтерна прошли встречи-обсуждения с жителями в формате соучаствующего проектирования. Мероприятия проводятся администрацией города Мурманск совместно с АНО «Центр городского развития Мурманской области», в которых приняли участие председатель комитета по развитию городского хозяйства, представители комитета имущественных отношений, управления Октябрьского округа, МКУ Новые формы управления, управляющие компании, жители и собственники помещений.

«В знаковых дворах центра с высокой проходимостью и функциями камерных общественных пространств запланировано комплексное благоустройство. Дворовые территории обеспечат переход от парадного, видового центра к комфортной, безопасной и живой городской ткани. Программа направлена на формирование единой, современной и комфортной городской среды, соответствующей статусу исторического центра столицы Русской Арктики», – рассказала заместитель директора АНО «Центр городского развития Мурманской области» Оксана Веселкова.

Ответственным исполнителем работ по благоустройству дворов выступает комитет по городскому хозяйству города Мурманска и профильные городские службы. Координатором процесса территориального развития является АНО «Центр городского развития Мурманской области» — в роли агентства места и медиатора между жителями, проектировщиками и правительством.

Особую значимость выбора территории во дворе дома №7 по улице Пушкинской придаёт её история. В годы Великой Отечественной войны в этих домах размещалась штаб-квартира уполномоченного по перевозкам на Севере Государственного Комитета Обороны Ивана Дмитриевича Папанина, из которой он руководил приёмом и отправкой военной помощи союзникам через северные порты. Сегодня это место по-прежнему остаётся в центре города — но ремонта двор не видел более 20 лет.

В мероприятии по соучаствующему проектированию приняло участие 26 жителей домов по улице Пушкинской, 32 жителя по Ленинградской и 14 жильцов по улице Коминтерна. Участники обозначали на картах проблемные места и свои запросы к улучшению пространств. Далее в процессе живого диалога с представителями власти и проектировщиками были составлены схемы решений благоустройств.

Жители дворов выразили беспокойство за их качество перед посетителями, которые регулярно приходят сюда по историческим маршрутам. В числе острых тем обсуждения звучали: стихийная парковка, нехватка организованной площадки сбора мусора, неорганизованный ливнесток, отсутствие детской игровой площадки и скамеек для отдыха, а также освещения.

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, итогом встреч-обсуждений с жителями стали зафиксированные предложения, а также визуализации будущего благоустройств дворов. Данные предложения будут внимательно изучены специалистами и учтены в дальнейшем проекте комплексного благоустройства. На этой неделе планируются встречи ещё в трёх дворах по улицам Володарского дом 7, Ленинградская дом 27 и проспекту Ленина дом 94.

