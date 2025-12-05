Жители флотской столицы активно принимают участие в акции «Коробка храбрости»

Игрушки, книжки, наборы для творчества, заботливо собранные североморцами, переданы юным пациентам. Благотворительная акция «Коробка храбрости», проходившая в ЗАТО г. Североморск в шестой раз, объединила жителей флотской столицы всех возрастов.

Подарки в специальные боксы, установленные в администрации и приёмной партии «Единая Россия», приносили представители многих коллективов предприятий и учреждения, северяне. В итоге было собрано более трёх тысяч приятных подарков, которые должны поднять настроение юным пациентам.

Как сообщает администрация муниципалитета, «Коробки храбрости» уже передали в Детскую областную больницу, где проходят лечение и маленькие североморцы, в североморское отделение Мурманской областной стоматологической поликлиники, Североморскую ЦРБ, амбулатории н.п. Североморск-3 и п.г.т. Сафоново.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19039-podarki-dlya-hrabrosti/#news-gal-4