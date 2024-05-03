Жители флотской столицы могут присоединиться к Всероссийской акции «Стена памяти»

Североморский музейно-выставочный комплекс приглашает присоединиться к Всероссийской акции «Стена памяти».

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, все желающие могут разместить портреты и копии документов своих близких - участников Великой Отечественной войны на стенде, который в День Победы по традиции будет стоять в сквере у музея истории города и флота на ул. Сафонова, 15.

С 11.00 до 12.00 будет работать «открытый микрофон», с помощью которого участники акции смогут рассказать о героях и их подвигах, прочитать стихи, посвящённые Великой Победе.

Справки по телефону 8 (816-37) 5-25-86.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/15791-severomorcy-mogut-prisoedinitsya-k-prisoedinitsya-k-vserossiyskoy-akcii-stena-pamyati/