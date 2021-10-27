Жители флотской столицы недовольны временными неудобствами из-за ремонтных работ

В Совет депутатов ЗАТО г. Североморск поступают обращения жителей флотской столицы по поводу неудобств, вызванных ремонтом трапа от верхней к нижней улице Адмирала Сизова. 26 октября председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев вместе со своим заместителем Евгенией Гордеевой выехали на данный объект. Туда же, для дачи объяснений прибыли помощник главы ЗАТО г. Североморск Игорь Козинский, директор ГЦ ЖКХ Иван Гладских и главный инженер Валерий Янков, представитель управляющей компании «Инвест ЖКХ» Александр Савченко.

Ремонт трапа в столь позднее время объясняется тем, что он был начат после того, как образовалась экономия средств за счёт проведения конкурсных процедур по другим объектам. Подрядчик, в лице «Инвест ЖКХ», демонтировав деревянный настил, обнаружил плохое состояние бетонного основания и металлических направляющих. Все это потребовало корректировки и контракта, и технического задания на проведение работ.

Как заверили Иван Гладских и Валерий Янков, подрядчик в ближайшее время приступит к работам. Александр Савченко сообщил, что все необходимые для ремонта трапа материалы имеются.

Чтобы исключить доступ пешеходов на скользкий спуск и на место проведения работ в интересах недопущения случаев травматизма, подрядчику дано указание установить ограждение.

К сожалению, жителям этого микрорайона до 10 декабря, до завершения ремонтных работ, придётся воспользоваться другими трапами.

Ещё одной жалобой, на которую отреагировали председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, Евгения Гордеева и помощник главы ЗАТО г. Североморск Игорь Козинский, стало отсутствие уличного освещения на улице Комсомольской в районе проведения работ по замете теплосетей. При замене магистрального трубопровода, чтобы обеспечить подъезд и работу кранов и большегрузных автомобилей, линия электропередачи была демонтирована. Работы будут завершены через 2-3 недели, тогда же будет восстановлено освещение улицы Комсомольская.