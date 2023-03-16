Жители флотской столицы оказали помощь военно-морскому клиническому госпиталю, где проходят лечение участники СВО

В Североморске единороссы оказали помощь военному госпиталю. Поддержка оказана в рамках акции «Север помогает».

Активисты Североморского местного отделения совместно с депутатом от партии «Единая Россия» Светланой Евтушенко посетили военно-морской клинический госпиталь, где проходят лечение участники специальной военной операции.

«Родители и работники детских садов №№8 и 11 собрали пелёнки, влажные салфетки и другие средства личной гигиены. Медицинский персонал выразил огромную благодарность за оказанную помощь. В рамках народной программы мы регулярно поддерживаем медиков – так было во время эпидемии коронавируса, так происходит и сейчас, когда нагрузка на врачей возросла», - рассказала секретарь местного отделения партии Юлия Гладских.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-severomorske-edinorossy-okazali-pomosh-voennomu-gospitalyu