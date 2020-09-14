Жители флотской столицы определилась с новым составом Совета депутатов

13 сентября в Североморске состоялись выборы депутатов Совета депутатов шестого созыва.

- Явка составила чуть более 23 процентов. Выборы проходили в спокойной обстановке. Жалоб на нарушения на избирательных участках к нам не поступало. Выборы признаны состоявшимися, результаты действительными, - рассказала председатель Североморской территориальной избирательной комиссии Ирина Жуковская.

Североморцы выбрали 24 депутатов, которые будут представлять их интересы в ближайшие пять лет. 18 мандатов в Совете депутатов получили представители партии «Единая Россия», по одному - ЛДПР и КПРФ, четыре - самовыдвиженцы.

Результаты выборов по избирательным округам:

Избирательный округ № 1 - Евгений Затона, Андрей Орлов;

Избирательный округ № 2 - Татьяна Сахарова, Татьяна Смирнова;

Избирательный округ № 3 - Юрий Мороз, Сергей Сипягин;

Избирательный округ № 4 - Ольга Ефименко, Екатерина Данькина;

Избирательный округ № 5 - Светлана Евтушенко, Роман Павликовский;

Избирательный округ № 6 - Светлана Ефремова, Виктория Чеботарь;

Избирательный округ № 7 - Евгений Алексеев, Олеся Францискевич;

Избирательный округ № 8 - Евгений Самородин, Галина Пузикова;

Избирательный округ № 9 - Елена Завадская, Игорь Соловьев;

Избирательный округ № 10 - Владимир Марыгин, Андрей Новиков;

Избирательный округ № 11 - Константин Сафронов, Татьяна Солдатова;

Избирательный округ № 12 - Евгения Гордеева, Святослав Мордасов.