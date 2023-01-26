Жители флотской столицы отправили в зону СВО ценный груз , собранный в рамках акции «Север помогает»

Североморское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с жителями города и представителями интернет-сообществ «Семейный Очаг | Североморск», «Север Z Един», «Za наших! Группа гум. Помощи | СЕВЕРОМОРСК», «МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ» отправили на передовую в зону специальной военной операции для 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознамённой, ордена Кутузова бригады два автомобиля УАЗ-452, 20 печей-буржуек, две коробки с медикаментами, коробки с продуктами питания (сладости, чай, вермишель быстрого приготовления, консервы) и тёплые вещи.

«Спасибо всем за поддержку наших бойцов. Всё собрано в короткие сроки! Уверена, что высокопроходимые машины помогут нашим солдатам передвигаться по любой местности, а печи согреют их в непогоду», - рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Нина Леонтьева.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news?type=regional