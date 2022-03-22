Жители флотской столицы поддерживают «Арктик-ТВ» в борьбе за наведение порядка во флотской столице

Только вчера вышел сюжет журналистов «Арктик-ТВ» «Жители флотской столицы страдают от бродячих собак и гололёда на дорогах», в котором мы рассказали о плачевном состоянии дорог и условий проживания в ЗАТО г.Североморск, как в соцсети «ВКонтакте» появились первые отклики.

Североморск | Тревожные новости | ДТП | ЧП:

«Какая жесть в Североморске. Так называется видеосюжет АРКТИК-ТВ о нашем городке! Вот, что бывает, когда мэр не хозяйственник».*

Подслушано Североморск:

«Пока не дашь пинка - работать не начнут… После многочисленных жалоб об ужасном состоянии улицы Восточной, мэр города анонсировал ее ремонт. Возникают логичные вопросы: Неужели чтобы проблема начала решаться, ее надо поднимать на региональном уровне?! Можно как-то повнимательнее к своему городу относиться и не доводить до жалоб?»*

Североморск Онлайн:

«Сегодня слышала в машине на Рекорде, что наконец-то наш глава вспомнил про дорогу на Восточной и пообещал отремонтировать летом. Забавно, что сделал он это после многочисленных жалоб в интернете... Неужели своими глазами не видит? Или он туда ни разу не заезжал и не знает где у нас такая улица? А давайте поможем Олегу Прасову вспомнить и про другие участки, нуждающиеся в ремонте?!»*

Лишний раз убеждаемся, что Североморску и правда, похоже, не хватает крепкого хозяйственника и чуткого к просьбам людям управленца.

* - пунктуация и орфография сохранена авторская.