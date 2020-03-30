Жители флотской столицы получили сертификаты на жильё

Две североморские семьи, относящиеся к категории граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, получили государственные жилищные сертификаты. Они дают горожанам возможность приобрести жильё на территории Мурманской области, поскольку люди вставали в очередь на улучшение жилищных условия именно в нашем регионе.

Как рассказала главный специалист отдела по распределению жилой площади и переселению администрации ЗАТО г.Североморск Елена Найчук, государственные жилищные сертификаты жителям флотской столицы, которые относятся к категории «чернобылец», вручаются в администрации муниципалитета уже второй раз. В 2019 году сертификат получила одна семья.

Также с начала этого года североморцы получили 11 ГЖС по программе переселения.