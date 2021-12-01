Жители флотской столицы после 10 декабря смогут смело пользоваться отремонтированным трапом

В Совет депутатов ЗАТО г. Североморск поступали обращения жителей по поводу неудобств, вызванных ремонтом трапа от верхней к нижней улице Адмирала Сизова. Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев вместе со своим заместителем Евгенией Гордеевой выехали на данный объект.

Директор ГЦ ЖКХ Иван Гладских и главный инженер Валерий Янков, представитель управляющей компании «Инвест ЖКХ» Александр Савченко заверили, что к 10 декабря работы будут завершены.

30 ноября Евгений Алексеев, Евгения Гордеева вместе с депутатами Олесей Францискевич и Сергеем Сипягиным вновь посетили этот объект. Работы фактически не по ремонту, а строительству нового трапа близятся к завершению, несмотря на сложные погодные условия. Он стал шире, на нём установлены металлические направляющие для спуска и подъёма детских колясок. Укреплено основание трапа.

Руководитель планово-технического отдела ООО «Инвест ЖКХ» Владимир Марыгин заверил, что до 10 декабря все работы будут завершены. Перила будут загрунтованы, а их покраска будет осуществлена уже с наступлением тёплого периода времени. Доски ступеней трапа обработаны специальным составом, препятствующим гниению, чтобы обеспечить более длительный период эксплуатации трапа.