Жители флотской столицы приняли участие во всероссийской акции «Сохраним лес»

30 саженцев берёзы и рябины стали украшением новой детской площадки на улице Адмирала Сизова. Право высадить деревья предоставили будущим выпускникам - ученикам одиннадцатых классов 12 школы. Они внесли свой вклад не просто в благоустройство территории, но и в масштабный экологический проект.

Сегодняшнее мероприятие состоялась в рамках всероссийской акции «Сохраним лес», которая проводится при поддержке Всероссийского общества охраны природы, Министерства природных ресурсов и экологии России и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология». Координатор кампании в Мурманской области – Министерство природных ресурсов и экологии региона. В этом году планируется высадить 40 миллионов деревьев.

Цель акции - привлечь внимание общественности к теме сохранения и восстановления лесов - уникальной экосистемы.