Мурманская область. Арктика (16+)29.02.20 08:00
Жители флотской столицы проведут выходные дни с Масленицей
Встречать весну жители ЗАТО г.Североморск будут два дня. В субботу, 29 февраля, праздничное гулянье состоится в Сафоново-1, а в воскресенье – в Североморске.
29 февраля широкую Масленицу отметят на детской игровой площадке около Дома культуры семейного досуга. Там праздник начнётся в 15 часов.
1 марта народное гулянье запланировано уже во флотской столице. Североморцев приглашают в городской парк. В программе – театрализованное представление, игры, забавы и блины. Также в воскресенье подведут итоги второго конкурса масленичных чучел «Сударыня Масленица».
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Последние комментарии
Педро
29.02.20 11:42
Руки оторвать, кто рисовал тропу здоровья из деревяшек. Там наверное тоже скамейки по 700 косарей будут!
Александр
29.02.20 10:10
Надо же, сколько слов. "Регулярно следит". Да ни разу там за зиму не убирали! А я даже писал в vk и обращался к администрации. До выборов это помогало, сейчас... Но вот в последний раз спустя неделю п
Комментарий к новости:Комиссия проверила двор на проспекте Ленина, 48
Дмитрий /Мурманск/
26.02.20 11:03
Вывод один, к сожалению: продолжения БизнесМента не планируется.
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