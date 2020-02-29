Жители флотской столицы проведут выходные дни с Масленицей

Встречать весну жители ЗАТО г.Североморск будут два дня. В субботу, 29 февраля, праздничное гулянье состоится в Сафоново-1, а в воскресенье – в Североморске.

29 февраля широкую Масленицу отметят на детской игровой площадке около Дома культуры семейного досуга. Там праздник начнётся в 15 часов.

1 марта народное гулянье запланировано уже во флотской столице. Североморцев приглашают в городской парк. В программе – театрализованное представление, игры, забавы и блины. Также в воскресенье подведут итоги второго конкурса масленичных чучел «Сударыня Масленица».