Жители города атомщиков сформировали свой «сундук ценностей»

3 июня в Полярных Зорях прошла стратегическая сессия по актуализации народной программы «На Севере жить». Жители города рассказали, почему они выбрали для жизни наш Север и город Полярные Зори.

Александр Голоднов, индивидуальный предприниматель: «Самое ценное для меня в Полярных Зорях — это люди! Я выбрал сферу общественного питания, чтобы делать счастливее наших людей. Ведь пусть к сердцу, как известно, лежит через желудок. Я родился на Севере и очень люблю этот город. Выучился в Мурманске на технолога общественного питания, работал в самом большом ресторане на Кольском полуострове (на 800 посадочных мест), чтобы набраться опыта и привезти его в родные Полярные Зори. Так я открыл здесь свои заведения».

Ольга Кайсина, муниципальный служащий: «Самое дорогое и ценное в городе - «Наш парк», а именно атом-остров и спорт-остров. Потому что их проектировала моя дочь Екатерина. Она начала разрабатывать этот проект, когда училась ещё на втором курсе Института дизайна. Нарисовала эскиз, который одобрили на Кольской АЭС и взяли за основу. Я очень горжусь работой дочери!».

Светлана Пархоменко, педагог-организатор: «Полярные Зори - город моего детства. Все ценности также связаны с детством. В первую очередь, это Детская школа искусств. Она дала не просто базовое музыкальное образование. Преподаватели учили нас тонко чувствовать, выражать свою индивидуальность через музыку. Клуб интернациональной дружбы «Глобус» - одна из старейших детско-юношеской организаций Мурманской области (существовала на протяжении 47 лет). В клубе мы учились видеть мир глобально, верить в дружбу, проявлять взаимоуважение, доброту, чувство плеча. Городской Дворец культуры «Современник». Центр культурной жизни нашего города с 1977 года. Здесь мне показали, что значит жить творчеством. После университета я вернулась работать в наш дворец культуры».

Вероника Костюченко, старшая медицинская сестра: «Самое дорогое для меня в Полярных Зорях — это комфорт и безопасность. Мы избавлены от множества видов стрессов больших городов — транспорт, перенаселенность, зашлакованность. Обстановка в городе очень домашняя. В воздухе буквально царит умиротворение, упорядоченность и спокойствие. А рыбалка! В Полярных Зорях она изумительная и зимой, и летом. Несмотря на то, что это увлечение считается скорее мужским, в нашем городе много женщин, которые также занимаются рыбалкой».

Сергей Патюков, ведущий инженер Кольской АЭС: «Самое ценное для меня в нашем городе — это маленькие расстояния. Это дарит нам возможность экономить личное время, совмещать несколько занятий в один день. Прогулки, занятия спортом, отдых - всë можно успеть. Мы можем пообщаться с природой не тратя время на дорогу. Город окружает лес, два озера и река расположены практически в черте города. За 40 минут, можно доехать до Белого моря. Я отец двух дочерей, и у меня нет необходимости везде сопровождать их, как в больших городах. В Полярных Зорях хорошо обустроены тротуары, пешеходные переходы, много камер видеонаблюдения».

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.