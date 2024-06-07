Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%В Мурманской области расширен перечень граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.06.24 16:00

Жители города атомщиков сформировали свой «сундук ценностей»

3 июня в Полярных Зорях прошла стратегическая сессия по актуализации народной программы «На Севере жить». Жители города рассказали, почему они выбрали для жизни наш Север и город Полярные Зори.

Александр Голоднов, индивидуальный предприниматель: «Самое ценное для меня в Полярных Зорях — это люди! Я выбрал сферу общественного питания, чтобы делать счастливее наших людей. Ведь пусть к сердцу, как известно, лежит через желудок. Я родился на Севере и очень люблю этот город. Выучился в Мурманске на технолога общественного питания, работал в самом большом ресторане на Кольском полуострове (на 800 посадочных мест), чтобы набраться опыта и привезти его в родные Полярные Зори. Так я открыл здесь свои заведения».

Ольга Кайсина, муниципальный служащий: «Самое дорогое и ценное в городе - «Наш парк», а именно атом-остров и спорт-остров. Потому что их проектировала моя дочь Екатерина. Она начала разрабатывать этот проект, когда училась ещё на втором курсе Института дизайна. Нарисовала эскиз, который одобрили на Кольской АЭС и взяли за основу. Я очень горжусь работой дочери!».

Светлана Пархоменко, педагог-организатор: «Полярные Зори - город моего детства. Все ценности также связаны с детством. В первую очередь, это Детская школа искусств. Она дала не просто базовое музыкальное образование. Преподаватели учили нас тонко чувствовать, выражать свою индивидуальность через музыку. Клуб интернациональной дружбы «Глобус» - одна из старейших детско-юношеской организаций Мурманской области (существовала на протяжении 47 лет). В клубе мы учились видеть мир глобально, верить в дружбу, проявлять взаимоуважение, доброту, чувство плеча.  Городской Дворец культуры «Современник». Центр культурной жизни нашего города с 1977 года. Здесь мне показали, что значит жить творчеством. После университета я вернулась работать в наш дворец культуры».

Вероника Костюченко, старшая медицинская сестра: «Самое дорогое для меня в Полярных Зорях — это комфорт и безопасность. Мы избавлены от множества видов стрессов больших городов — транспорт, перенаселенность, зашлакованность. Обстановка в городе очень домашняя. В воздухе буквально царит умиротворение, упорядоченность и спокойствие. А рыбалка! В Полярных Зорях она изумительная и зимой, и летом. Несмотря на то, что это увлечение считается скорее мужским, в нашем городе много женщин, которые также занимаются рыбалкой».

Сергей Патюков, ведущий инженер Кольской АЭС: «Самое ценное для меня в нашем городе — это маленькие расстояния. Это дарит нам возможность экономить личное время, совмещать несколько занятий в один день. Прогулки, занятия спортом, отдых - всë можно успеть. Мы можем пообщаться с природой не тратя время на дорогу. Город окружает лес, два озера и река расположены практически в черте города. За 40 минут, можно доехать до Белого моря. Я отец двух дочерей, и у меня нет необходимости везде сопровождать их, как в больших городах. В Полярных Зорях хорошо обустроены тротуары, пешеходные переходы, много камер видеонаблюдения».

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-Правовая консультация (18+)Едем в отпуск и экономим на услуге по обращению с ТКО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 12 копеек-PRO Энергетику (18+)На Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика