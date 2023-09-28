Жители города металлургов отправили очередной груз с помощью для участников специальной военной операции

В Мончегорске необходимые вещи и именные посылки были собраны на базе местного отделения партии «Единая Россия» в рамках гуманитарной акции «Север помогает», куда неравнодушные мончегорцы и организации города продолжают приносить помощь.

«Среди отправленного: медикаменты, продукты питания, стройматериалы, печи, которые сделали наши студенты МонПК, а также укрывной материал и маскировочные сети, которые плетёт «Мастерская Победы» под руководством неравнодушного волонтёра Алёны Лисенкиной. Наши бойцы оборудуют машины для вывоза раненых, поэтому по их просьбе отправили выкатные носилки для скорой помощи. Победа будет за нами!», – отмечает Андрей Рудаков, депутат Совета депутатов города Мончегорск.

Адрес пункта сбора помощи в Мончегорске: просп. Ленина, 9/23. Общественная приёмная мончегорского отделения партии «Единая Россия».

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/monchegorsk-prodolzhaet-uchastvovat-v-akcii-sever-pomogaet