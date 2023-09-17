Жители города морской доблести достойно встретили 66-летие Гаджиево

Жители и гости города сегодня приняли участие в шествии от набережной Перминина до площади имени Л.А. Матушкина, где состоялась праздничная программа.

Со знаменательной датой участников торжества поздравил спикер регионального парламента Сергей Дубовой.

- Город, получивший славное имя героя Великой Отечественной войны Магомеда Гаджиева, рос и развивался вместе с Северным флотом, - отметил парламентарий. - Он стал родным домом для тысяч семей военнослужащих. Лично убедился, что в Гаджиево живут целеустремленные, трудолюбивые, отзывчивые люди, которые искренне гордятся своим городом и стремятся сделать его еще лучше. Благодаря вам, дорогие гаджиевцы, город живёт и преображается, обеспечивая достойный уровень жизни. Радует, что одаренная, полная сил и энергии молодёжь, дарит нам уверенность в том, что новые поколения гаджиевцев впишут ещё немало славных страниц в историю Отечества. Спасибо всем вам за искреннюю любовь к малой родине и родному краю, которая позволяет городу оставаться молодым и уверенно смотреть в будущее.

Парламентарий пожелал всем дальнейших успехов в работе и ратном труде на благо региона и всей страны.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28535/