Жители городов Снежногорск и Гаджиево получили доступ к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина

Городские библиотеки в Снежногорске и Гаджиево получили доступ к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина – в учреждениях открылся удалённый электронный читальный зал.

Теперь у жителей муниципалитетов есть уникальная возможность стать читателем библиотеки, в фонде которой размещены более 770 тысяч электронных копий книжных и периодических изданий, архивных документов, аудио- и видеозаписей, фотографий, научно-просветительских фильмов, авторефератов диссертаций и других материалов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, новые возможности доступа к национальному, научному и культурному наследию обеспечивает уникальное цифровое и мультимедийное оборудование, которым оснащена Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. Используемые информационные технологии позволяют вывести просветительскую и научную деятельность учреждения на качественно новый уровень.