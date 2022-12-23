Жители Херсона и части Херсонской области получат выплаты на приобретение жилья

22 декабря правительство Мурманской приняло постановление «О реализации мероприятий, направленных на оказание поддержки жителям г. Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Мурманской области». Оно разработано в целях оказания поддержки жителям города Херсона и части Херсонской области, которым пришлось вынужденно покинуть место их постоянного проживания и в экстренном массовом порядке приехать в Мурманскую область.

Так, указанной категории граждан будет предоставлена единовременная выплата на обзаведение имуществом в размере 100 тысяч рублей и социальные выплаты на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов.

Финансовое обеспечение указанных мероприятий осуществляется в полном объеме за счет средств финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

Уполномоченными исполнительными органами Мурманской области выступают Министерство строительства Мурманской области в части предоставления гражданам социальных выплат и Министерство труда и социального развития Мурманской области в части предоставления единовременных выплат.

Фото: https://gov-murman.ru