Жители Херсона и Херсонской области, проживающие в Кольском Заполярье, могут подать заявки на единовременную выплату в 100 тысяч рублей

В Мурманской области реализована возможность оформления единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей для поддержки жителей Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в регион.

Для данной категории граждан предусмотрены следующие меры поддержки:

⁃ единовременная выплата на обзаведение имуществом;

⁃ социальная выплата на приобретение жилого помещения на основании выдаваемого жилищного сертификата.

Заявление на единовременную выплату в 100 тысяч рублей можно подать в Центр социальной поддержки населения или отделения МФЦ по месту пребывания. При подаче необходимо предоставить всего два документа:

- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;

⁃ документы, удостоверяющие факт постоянного проживания заявителя и членов его семьи в г. Херсоне и Херсонской области.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, подробную информацию о порядке оформления выплаты можно получить у специалистов центров социальной поддержки населения по месту пребывания. Сведения об учреждениях размещены на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области.